ORDER OF PUBLICATION

COMMONWEALTH OF VIRGINIA VA. CODE §§
1-211.1; 8.01-316, -317,
20-104
Case No. CL19000419-00
SALEM CIRCUIT COURT
2 EAST CALHOUN STREET, SALEM VA 24153
PATRICIA W. ROSEBERRY
v.
KERRY LEE CARROLL, DONNA C. ENTSMINGER, SHERRY C. BIGGS & UNKOWN HEIRS
The object of this suit is to: TO ENTER A DECREE OF PARTITION OF PROPERTY IN THE CITY OF SALEM
It is ORDERED that UNKOWN HEIRS OF DENNIE DAVID CARROLL & ADDIE C. HARMAN appear at the above-named court and protect his/her interests on or before DECEMBER 20, 2019
OCTOBER 24, 2019
Stacy L. Owen
Deputy Clerk